Утечка мозгов из Китая: Microsoft начала перевозить ИИ-специалистов в Канаду

Microsoft Research Asia, базирующаяся в Пекине, известна как важный центр исследований в Китае. Несмотря на это, она уже начала оформлять визы для своих экспертов в области ИИ, которые потенциально могут переехать в Ванкувер.

По некоторым данным, это может затронуть от 20 до 40 сотрудников.

Что интересно, сама Microsoft всячески отрицает существование «ванкуверского плана». При этом внутренние источники активно указывают на этот шаг как на стратегический ответ на возрастающее политическое напряжение между США и Китаем.

Данный ход также может быть мерой предосторожности, чтобы защитить лучшие таланты от переманивания местными IT-гигантами, которым очень нужны эксперты в области ИИ.

Напомним, что редмондская корпорация успешно работает в Китае уже более 30 лет, разрабатывая локализованные продукты, такие как Office, Windows и поисковая система Bing.

По состоянию на сентябрь 2022 года, в Microsoft в Китае работало около 9000 человек.