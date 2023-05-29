Утечка: Oculus Quest 3 будет не хуже AR/VR-шлема Apple при в разы меньшей стоимости

Утечка: Oculus Quest 3 будет не хуже AR/VR-шлема Apple при в разы меньшей стоимостиЗвучит как идеальное предложение
Oculus готовится представить свою новую гарнитуру дополненной и виртуальной реальности — Oculus Quest 3.
Новинка уже вызывает значительный интерес в среде гиков и технологических энтузиастов. По информации, полученной из различных источников, Quest 3 обещает стать серьёзным конкурентом для гарнитуры от Apple.
Ожидается, что официальный анонс шлема Oculus состоится уже в октябре 2023 года, то есть всего через несколько месяцев после презентации купертиновцев.
Один из важных факторов, который явно будет отличать Quest 3 от конкурентов, заключается в его доступной цене. По словам Марка Цукерберга, стоимость новинки составит около $400, в то время как Apple AR/VR обойдётся примерно в $3000.
Ожидается, что производительность Oculus Quest 3 будет значительно улучшена по сравнению с предыдущей моделью. Библиотека контента для гарнитуры будет обширной, предоставляя пользователям широкий выбор впечатляющих виртуальных приключений и развлечений.