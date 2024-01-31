Утечка: Qualcomm выпустит новые чипы в марте

Оба чипа, известные под кодовым именем «Cliffs», наследуют архитектуру Snapdragon 8 Gen3. На данный момент об их производительности пока ничего неизвестно. Инсайдеры утверждают, что SM8635, основанный на архитектуре Snapdragon 8 Gen3 (SM8650), немного изменен по размеру и частоте. Результаты тестов в AnTuTu превосходят предыдущее поколение Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550), что делает его вариантом второго по мощности.

SM7675, вероятно, будет самым мощным чипом в серии Snapdragon 7. На данный момент нет подробных сведений о наименовании или технических характеристиках этих чипов.