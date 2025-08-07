Утечка секретных данных TSMC поставила японскую Tokyo Electron под удар

Tokyo Electron сообщила, что уволила сотрудника своего филиала в Тайбэе и сотрудничает с властями в рамках расследования. На фоне новости акции компании упали на 2,5% и достигли минимального уровня с конца апреля.

Тайваньские предприятия считаются лидерами в производстве самых передовых полупроводников, и их интеллектуальная собственность регулярно становится объектом атак, часто связанных с интересами Китая, стремящегося развивать собственные технологии в этой сфере. Арест сотрудника Tokyo Electron вызывает вопросы о мотивах компании и возможных связях с промышленными амбициями Японии.

В Tokyo Electron пока не обнаружили доказательств передачи секретной информации третьим лицам, однако детали расследования остаются закрытыми из-за судебного процесса. Представители компании стараются не обсуждать ситуацию публично, а руководство вылетело в Тайвань для урегулирования последствий.