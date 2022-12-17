Утечки персональных данных, зафиксированные в декабре, оказались для россиян опаснее, чем предыдущие

Их опасность в том, что в слитых данных появилась новая информация, которой не было раньше. И эта информация нередко имеет решающее значение.

Например, кроме ФИО, даты рождения, адреса и номера телефона, теперь в них стали появляться пароли от учётных записей, информация о загранпаспортах, история покупок и другие детали. По словам аналитика, новые типы конфиденциальной информации позволяют злоумышленникам создавать более убедительные легенды для проведения мошеннических атак.

Когда человеку по телефону называют его фамилию и имя, какие-то моменты из личной информации, то и доверие к звонящему повышается. Этим и пользуются мошенники.

Пароли можно использовать от многих сервисов, поскольку часто люди используют одни и те же комбинации для различных ресурсов. А история покупок многое может сказать о пользователе.

«Чтобы не попасть на удочку преступников, не следует открывать электронные письма от неизвестных отправителей и тем более запускать вложения, как бы заманчиво они не были названы. Не принимайте решений в условиях ограниченного времени: если вам не оставляют возможности обдумать какое-то действие и настойчиво рекомендуют действовать здесь и сейчас, скорее всего, вы ведёте диалог с преступником», — объяснила Юракова.