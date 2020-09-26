"Утекли" данные пользователей популярного сервиса бронирования жилья Airbnb

Сообщается, что после авторизации на сервисе пользователи, сдающие жилье, получали данные учетных записей других пользователей Airbnb. Причем, утекла информация как о недвижимости, так и личные данные пользователей, в числе которых код, открывающий дверь.

По информации издания ZDNet, с проблемой столкнулось небольшое число пользователей, которые, в свою очередь, не имели доступа к изменению непреднамеренно полученным данным сторонних людей. В Airbnb сообщили, что ошибка была устранена.

Столкнувшиеся с данной ошибкой люди поделились, что в техподдержке сервиса им посоветовали решить эту проблему с помощью перелогинивания, чисткой куки, а также сменой браузера. Несмотря на то, что некоторым этот метод помог, были и те, у которых с каждым новом входом появлялся доступ к новым апартаментам.