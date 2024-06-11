Утекли спецификации видеокарт Nvidia GeForce RTX 50 серии

Флагманский GPU GB202, как ожидается, будет иметь 192 потоковых мультипроцессора (SM) с 512-битной шиной памяти GDDR7, хотя розничная версия может быть урезанным вариантом для обеспечения более высокой производительности. Графический процессор GB203 будет оснащен 84 SM с 256-битной шиной памяти GDDR7, что свидетельствует о небольшом увеличении по сравнению с предшественником.

Другие модели включают GB205 с 50 SM и 192-битной шиной памяти GDDR7, GB206, соответствующую своему предшественнику, с 36 SM и 128-битной шиной памяти GDDR7, и GB207 с 20 SM и 128-битной шиной памяти GDDR6, что также является небольшим снижением по сравнению с предыдущим поколением.

Запуск серии RTX 50 ожидается в начале 2025 года после анонса в конце этого года.