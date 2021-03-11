Утекли «живые» фото новых AirPods 3 в дизайне Pro-версии наушников

Так, популярный интернет-инсайдер LeaksApplePro опубликовал в своём Twitter-аккаунте фотографии AirPods 3, демонстрирующие очень знакомый дизайн устройства, пишет Tom's Guide. При этом, в отличие от Pro-версии, в обычных AirPods отсутствуют амбушюры. Это может означать, что никакого активного шумоподавления (да и пассивного тоже) ждать в новинке не стоит.