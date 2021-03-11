Наука и технологии
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Утекли «живые» фото новых AirPods 3 в дизайне Pro-версии наушников
Теперь осталось дождаться их анонса в конце месяца
Некоторое время назад инсайдеры уже предсказывали новым AirPods 3 дизайн AirPods Pro. Теперь же появились качественные «живые» фото, подтверждающие эту теорию — по всей видимости, компания и вправду решила применить уже имеющиеся наработки в своей новинке.
Так, популярный интернет-инсайдер LeaksApplePro опубликовал в своём Twitter-аккаунте фотографии AirPods 3, демонстрирующие очень знакомый дизайн устройства, пишет Tom's Guide. При этом, в отличие от Pro-версии, в обычных AirPods отсутствуют амбушюры. Это может означать, что никакого активного шумоподавления (да и пассивного тоже) ждать в новинке не стоит.
Напомним, что на днях стало известно, что Apple планирует провести 23 марта 2021 года новую презентацию. На ней, по словам инсайдеров, купертиновцы покажут не только новые iPad Pro и AirTags, но также и третье поколение беспроводных наушников AirPods.