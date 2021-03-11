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Наука и технологии
Сегодня в 16:33

Утекли «живые» фото новых AirPods 3 в дизайне Pro-версии наушников

Теперь осталось дождаться их анонса в конце месяца
Некоторое время назад инсайдеры уже предсказывали новым AirPods 3 дизайн AirPods Pro. Теперь же появились качественные «живые» фото, подтверждающие эту теорию — по всей видимости, компания и вправду решила применить уже имеющиеся наработки в своей новинке.

Так, популярный интернет-инсайдер LeaksApplePro опубликовал в своём Twitter-аккаунте фотографии AirPods 3, демонстрирующие очень знакомый дизайн устройства, пишет Tom's Guide. При этом, в отличие от Pro-версии, в обычных AirPods отсутствуют амбушюры. Это может означать, что никакого активного шумоподавления (да и пассивного тоже) ждать в новинке не стоит.

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Напомним, что на днях стало известно, что Apple планирует провести 23 марта 2021 года новую презентацию. На ней, по словам инсайдеров, купертиновцы покажут не только новые iPad Pro и AirTags, но также и третье поколение беспроводных наушников AirPods.