Наука и технологии
Опубликовано 01 августа 2024, 08:27
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Утекшее промо Google Pixel Watch 3 раскрыло ключевые характеристики и варианты размеров часов

Нововведений немало
В сети появились утекшие промо-материалы Google Pixel Watch 3, раскрывающие ключевые характеристики и размеры новых часов.
Утекшее промо Google Pixel Watch 3 раскрыло ключевые характеристики и варианты размеров часов
© PhoneArena

Согласно утечкам, Pixel Watch 3 будут доступны в двух размерах — 41 мм и 45 мм. Обе модели оснащены дисплеем Actua Display с яркостью до 2000 нит. Модель 41 мм будет заряжаться на 20% быстрее по сравнению с предшественником.

Батарея Pixel Watch 3 обещает работать до 24 часов при включенном постоянно активном дисплее и до 36 часов в режиме экономии энергии.

В комплекте идут часы, ремешок Active Band (размеры S и L) и зарядное устройство USB-C с креплением на магнитных контактах.

Утекшее промо Google Pixel Watch 3 раскрыло ключевые характеристики и варианты размеров часов
© PhoneArena

Интересной новой функцией стала интеграция с дверными звонками и камерами Nest, что позволяет смотреть живое видео прямо на часах.

Кроме того, Pixel Watch 3 предложит функцию «Утренний брифинг», которая показывает сводку здоровья и фитнеса, включая данные о сне и «Оценку готовности». Новая функция Cardio Load отслеживает нагрузку на сердце.

Для бегунов доступны создание индивидуальных тренировок, сохраненные тренировки, а также аудио и вибросигналы для спринта, заминки и поддержания темпа.

Источник:PhoneArena
Автор:Булат Кармак
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