Утекшее промо Google Pixel Watch 3 раскрыло ключевые характеристики и варианты размеров часов

Согласно утечкам, Pixel Watch 3 будут доступны в двух размерах — 41 мм и 45 мм. Обе модели оснащены дисплеем Actua Display с яркостью до 2000 нит. Модель 41 мм будет заряжаться на 20% быстрее по сравнению с предшественником.

Батарея Pixel Watch 3 обещает работать до 24 часов при включенном постоянно активном дисплее и до 36 часов в режиме экономии энергии.

В комплекте идут часы, ремешок Active Band (размеры S и L) и зарядное устройство USB-C с креплением на магнитных контактах.