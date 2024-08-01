Утекшее промо Google Pixel Watch 3 раскрыло ключевые характеристики и варианты размеров часов

Утекшее промо Google Pixel Watch 3 раскрыло ключевые характеристики и варианты размеров часовНововведений немало
Согласно утечкам, Pixel Watch 3 будут доступны в двух размерах — 41 мм и 45 мм. Обе модели оснащены дисплеем Actua Display с яркостью до 2000 нит. Модель 41 мм будет заряжаться на 20% быстрее по сравнению с предшественником.
Батарея Pixel Watch 3 обещает работать до 24 часов при включенном постоянно активном дисплее и до 36 часов в режиме экономии энергии.
В комплекте идут часы, ремешок Active Band (размеры S и L) и зарядное устройство USB-C с креплением на магнитных контактах.
Интересной новой функцией стала интеграция с дверными звонками и камерами Nest, что позволяет смотреть живое видео прямо на часах.
Кроме того, Pixel Watch 3 предложит функцию «Утренний брифинг», которая показывает сводку здоровья и фитнеса, включая данные о сне и «Оценку готовности». Новая функция Cardio Load отслеживает нагрузку на сердце.
Для бегунов доступны создание индивидуальных тренировок, сохраненные тренировки, а также аудио и вибросигналы для спринта, заминки и поддержания темпа.