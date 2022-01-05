Утепление в холодную погоду назвали одной из причин образования тромбов

По словам специалиста, если неправильно рассчитать этот момент, то может возникнуть парниковый эффект. Он, в свою очередь, приводит к повышенной склонности тромбообразования.

Специалист перечислил и прочие причины образования тромбов. К таковым он отнёс отморожение, травмы конечностей, последствия COVID-19 и хронические заболевания.

Первым же признаком острого тромбоза Хорошев назвал боль, ощущаемую в зависимости от места, где возникло формирование.

Напомним, что ранее о повышающих риск появления сгустков в сосудах высказалась кардиолог Дарья Сергеева. По её словам, этими факторами являются отклонения сердечно-сосудистой системы, в том числе повреждение внутренней оболочки сосуда, замедление тока крови в сосуде и т.д.