Увеличение пениса оказалось опасным и бесполезным занятием

Процедуры по увеличению пениса часто оказываются неэффективными и приводят к разнообразным осложнениям. Это показало исследование американских учёных из Медицинского центра Святого Иосифа и Центра медицинских наук университета Техаса в Хьюстоне.

Исследователи проанализировали 17 различных научных работ, в которых в общей сложности приняло участие 1192 мужчины, подвергавшихся процедурам по увеличению пениса как хирургическими, так и нехирургическими способами.

Нехирургические процедуры с использованием расширителей в ряде случаев давали положительный результат, но пенис увеличивался менее чем на 2 сантиметра. Инъекции могут нарастить ширину, но чреваты осложнениями. Вакуумные приспособления вообще оказались неэффективны.

Перенёсшие хирургическое вмешательство «сообщили о значительном увеличении размера полового члена», но это не подтвердилось другими исследованиями. Кроме того, операции влекли частые осложнения.

Исследователи заключили: «Увеличение полового члена небольшого размера у нормальных мужчин с помощью существующих методов неэффективно и опасно».

В этом плане куда проще приходится усоногим ракам, которые способны отращивать половые органы в 40 превышающий размеры тела и подстраивать их под условия окружающей среды.