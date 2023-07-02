Увидеть рак до начала: российские генетики научились отслеживать опасный белок в ДНК

Учёные из Института биологии гена (ИБГ РАН) с поддержкой Российского научного фонда предложили новый способ контроля за активностью опасных белков в организме, особенно при онкологических заболеваниях. Эти белки, известные как Polycomb (PcG), играют роль «репрессоров» и могут подавлять работу генов, включая те, которые важны для нас. Однако прямое блокирование PcG может иметь нежелательные побочные эффекты.

Исследователи нашли способ предотвратить активацию этих белков на определённых участках ДНК, которая состоит из генетической информации и структурных белков. В своих экспериментах они использовали дрозофилу — плодовую мушку, которая широко используется в генетике.

Они обнаружили, что для привлечения белков PcG к ДНК необходимы определённые факторы, которые взаимодействуют с этими репрессорами. Однако не все такие факторы были известны ранее. Учёные ИБГ РАН выяснили, что белок, получивший название Crol, взаимодействует с белками PcG, и его изменённая форма препятствует связыванию этих репрессоров с определёнными участками ДНК у мушки.

Эти результаты исследования в будущем могут послужить основой для разработки персонализированных лекарств, которые будут нацелены на факторы, связывающиеся с ДНК и привлекающие белки PcG. Это открывает новые перспективы для развития индивидуальной медицины.