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Увлечение сладким может привести к проблемам со зрением

И к остеопорозу
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о последствиях бесконтрольного употребления сладкого.
Увлечение сладким может привести к проблемам со зрением

По словам эксперта, злоупотребление сахаром может спровоцировать развитие диабета второго типа, у которого могут быть опасные для здоровья осложнения. Диабет второго типа может привести к потере зрения и почечной недостаточности или к синдрому диабетической стопы — когда на фоне заболевания повышается травматизация и инфицирование мягких тканей стопы.

Диетолог также добавил что злоупотребление сладкими газированными напитками может привести к остеопорозу.

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Источник: Радио Sputnik
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