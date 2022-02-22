Увлечение сладким может привести к проблемам со зрением

По словам эксперта, злоупотребление сахаром может спровоцировать развитие диабета второго типа, у которого могут быть опасные для здоровья осложнения. Диабет второго типа может привести к потере зрения и почечной недостаточности или к синдрому диабетической стопы — когда на фоне заболевания повышается травматизация и инфицирование мягких тканей стопы.

Диетолог также добавил что злоупотребление сладкими газированными напитками может привести к остеопорозу.

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