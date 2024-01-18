Уволенные Маском сотрудники раскупили памятные вещи из офиса

Среди проданных вещей — промышленная печь для пиццы, много кофемашин, офисные стулья и другая мебель, а также вывески с «синей птицей», одну из которых за $100 тысяч купил покупатель, оставшийся инкогнито.

Одну светящуюся статую в виде хештега купила одна из бывших специалистов соцсети за $500, а вторую, как пишут СМИ, украл бывший технический менеджер Джон Болл, ушедший из Twitter ещё в 2019 году.

Также на аукционе были проданы знаменитые офисные произведения искусства: селфи-снимок комедийной актрисы Эллен ДеДженерес, сделанный на «Оскаре» в 2014 году, и изображение бывшего президента США Барака Обамы после выборов 2012 года. Эти фото тоже купили бывшие сотрудники соцсети.