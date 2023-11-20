Уволенный одним днем глава OpenAI Сэм Альтман не вернется в компанию — ему уже нашли замену

После неожиданного увольнения и последующих переговоров о возвращении, совет директоров OpenAI решил назначить нового временного генерального директора — Эмметта Шира, бывшего главу и сооснователя Twitch.

Это решение последовало за отказом четырех членов совета директоров уйти в отставку и позволить Альтману вернуться.

По информации источников, близких к компании, смена руководства была признана «единственным путем» для достижения миссии компании в области создания «широко полезного» искусственного общего интеллекта.

Назначение Шира стало неожиданностью, учитывая отсутствие у него опыта в ИИ-сфере. Ранее, в марте, он покинул Twitch перед значительным сокращением персонала. Amazon же приобрела сервис прямых трансляций за $1 млрд ещё в 2014 году.