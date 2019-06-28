Увольнение главного дизайнера обошлось Apple в 9 млрд долларов

Вскоре после того, как Apple объявила об уходе своего главного дизайнера Джони Айва (Jony Ive), акции компании начали стремительно дешеветь.

Несмотря на то, что первым и главным клиентом новой дизайнерской студии Джони Айва LoveFrom станет именно Apple, капитализация компании из Купертино уже успела снизиться на целых 9 миллиардов долларов. Цена акций Apple упала на 1,5%, а общая капиталицация на данный момент составляет 919,02 млрд долларов. Аналитики, закономерно, связывают такое удешевление акций с уходом Джони Айва из Apple.

Студия Айва LoveFrom начнёт свою работу в 2020 году. Штатной заменой Айва в Apple теперь станут его бывшие коллеги — вице-президент по промышленному дизайну Эванс Хэнк и вице-президент по дизайну интерфейсов Алан Дай. Они уже имеют опыт самостоятельной работы, когда Айв сфокусировал свои усилия на новой штаб-квартире Apple.