Уязвимость позволила взломать электронные четки с "умным" крестом за 15 минут

Отмечается, что зная лишь электронную почту, привязанную к четкам, взломщику удалось получить доступ к учетной записи владельца, рассекретив при этом всю персональную информацию, которую удалось собрать устройству. Так, хакер заполучил не только дату рождения, пол, рост, но еще и данные о местоположении. Также благодаря взлому был полностью удален аккаунт пользователя.

Сообщается, что на данный момент разработчики уже устранили данную уязвимость. Напомним, что eRosary были показаны в Ватикане всего три дня назад. Активация устройства происходит жестом перекрещивания, а с помощью приложения Click to Pray, которое доступно на базе Android и iOS, на него поступают молитвы. Стоимость гаджета равна 99 евро.