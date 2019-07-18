Уязвимость в Bluetooth позволяет отследить местоположение всех iPhone и ноутбуков

К устройствам, подверженным этой уязвимости, относятся достаточно популярные гаджеты Apple, такие как iPad, Apple Watch, а также продукты Microsoft и носимая электроника. Согласно статье, опубликованной исследователями в области безопасности, эксплойт основан на том, как устройства соединяются друг с другом.

Обычно при подключении устройства к внешнему Bluetooth, основное устройство выступает в качестве главного, а другое играет вторичную роль. И именно вторичное устройство отправляет сигнал, что-то по типу IP-адреса, который содержит данные о соединении. По задумке, каждое соединение должно иметь случайный адрес, который сам переконфигурируется и предназначается для защиты приватности пользователя. Однако с помощью программы “сниффер”, общедоступного, к слову, программного обеспечения, сканирующего соединения Bluetooth, исследователи смогли идентифицировать устройства даже после изменения адресов.

К счастью, есть относительно легкий способ защиты, который пользователи могут использовать прямо на своих устройствах — достаточно просто отключить Bluetooth когда он не используется.