Уже 12-13 декабря эту комету можно будет увидеть невооружённым глазом. В том числе и в России

Наука и технологии
Сегодня в 16:05
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Уже 12-13 декабря эту комету можно будет увидеть невооружённым глазом. В том числе и в РоссииТо есть осталось ждать всего-ничего
В сети появилась информация о приближении к Земле кометы, которую можно наблюдать без посторонних гаджетов и девайсов.
Называется небесное тело поэтично — «Леонард». Комету открыли около года назад, в нашем полушарии её можно наблюдать примерно до середины декабря 2021-го.
При этом максимальная видимость за счёт кратчайшего расстояния до Земли намечена на 12-13 декабря. А уже 3 января 2022 года состоится максимальное сближение кометы с Солнцем, после чего она навсегда покинет нашу систему.
По словам экспертов, наилучшие условия для наблюдения ожидаются 12 декабря. Небесное тело будет видно в вечерних сумерках сразу после захода Солнца, а также утром 13 декабря (с 5 - 6 часов утра по московскому времени).
В отличие от многих подобных случаев, жители России также смогут наблюдать комету.
Источник: Московский планетарий