Уже 12-13 декабря эту комету можно будет увидеть невооружённым глазом. В том числе и в России

Называется небесное тело поэтично — «Леонард». Комету открыли около года назад, в нашем полушарии её можно наблюдать примерно до середины декабря 2021-го.

При этом максимальная видимость за счёт кратчайшего расстояния до Земли намечена на 12-13 декабря. А уже 3 января 2022 года состоится максимальное сближение кометы с Солнцем, после чего она навсегда покинет нашу систему.