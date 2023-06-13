Уже 14 июня по трассе Москва — Санкт-Петербург поедут первые грузовые беспилотники

Об этом сообщили в Министерстве транспорта РФ. Проект, известный как «Беспилотные логистические коридоры», предусматривает осуществление коммерческой доставки грузов из Санкт-Петербурга в Москву.

Участниками пилотного проекта стали крупнейшие грузоперевозчики, такие как ПЭК, Globaltruck и «Газпромнефть-снабжение». Автономные машины КАМАЗа будут работать в рамках экспериментального правового режима на трассе М-11 «Нева».

Отметим, что это первый случай в мире, когда компании приступают к осуществлению грузоперевозок при помощи беспилотных транспортных средств.

Кроме КАМАЗа, в ближайшем будущем на трассу М-11 планируется выход беспилотных грузовиков от компании Сберавтотех.