Наука и технологии
10:14, 13 июня 2023
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Уже 14 июня по трассе Москва — Санкт-Петербург поедут первые грузовые беспилотники

Будущее уже наступило

Уже завтра, 14 июня, на трассе М11 «Москва — Санкт-Петербург» начнутся первые грузоперевозки беспилотниками КАМАЗа.

Об этом сообщили в Министерстве транспорта РФ. Проект, известный как «Беспилотные логистические коридоры», предусматривает осуществление коммерческой доставки грузов из Санкт-Петербурга в Москву.

Участниками пилотного проекта стали крупнейшие грузоперевозчики, такие как ПЭК, Globaltruck и «Газпромнефть-снабжение». Автономные машины КАМАЗа будут работать в рамках экспериментального правового режима на трассе М-11 «Нева».

Отметим, что это первый случай в мире, когда компании приступают к осуществлению грузоперевозок при помощи беспилотных транспортных средств.

Кроме КАМАЗа, в ближайшем будущем на трассу М-11 планируется выход беспилотных грузовиков от компании Сберавтотех.

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