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Уже 20 стран одобрили применение вакцины «Спутник Лайт»Последним на данный момент стал Лаос
В сети появилась информация о том, что 20 страна одобрила российскую вакцину «Спутник Лайт» для применения. Ей оказался расположенный в Азии Лаос.
Рассказать о событии решил официальный Twitter-аккаунт Sputnik V. Стоит отметить, что ранее применение лайт-версии вакцины одобрила в том числе и европейская Сан-Марино — как в качестве самостоятельного препарата, так и в качестве бустера после вакцинации от COVID-19.
Напомним, что Минпромторг заявил, что актуальный объём выпуска вакцины способен покрыть и на собственные нужды России, и экспортные обязательства. При этом сообщалось также, что «смысла разгонять дальше нет».
Наибольший же объём производства на данный момент приходится на «Спутник V» и «Спутник Лайт».
Источник: Lenta.ru