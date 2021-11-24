Уже 20 стран одобрили применение вакцины «Спутник Лайт»

Рассказать о событии решил официальный Twitter-аккаунт Sputnik V. Стоит отметить, что ранее применение лайт-версии вакцины одобрила в том числе и европейская Сан-Марино — как в качестве самостоятельного препарата, так и в качестве бустера после вакцинации от COVID-19.

Напомним, что Минпромторг заявил, что актуальный объём выпуска вакцины способен покрыть и на собственные нужды России, и экспортные обязательства. При этом сообщалось также, что «смысла разгонять дальше нет».

Наибольший же объём производства на данный момент приходится на «Спутник V» и «Спутник Лайт».