Уже 9 тысяч лет назад жители мегаполисов страдали от перенаселения, насилия и проблем с экологией

Международная команда биоархеологов поделилась открытиями, сделанными в результате изучения древних человеческих останков одной из крупнейшей в мире фермерской общины, чей возраст насчитывает 9 тысяч лет.

Как оказалось, жители Чатал-Хююк, располагавшейся на территории современной Турции, страдали от типичных проблем, присущих крупным мегаполисам. Речь идёт о перенаселении, инфекционных заболеваниях, насилии, антисанитарии и проблемах окружающей среды. Они же и стали возможной причиной упадка этого сообщества.

Община была основана около 7100 года до нашей эры. Её жители занимались земледелием и животноводством. Постепенно численность населения росла, одновременно наращивались и объёмы производства.

Люди стали больше ходить, чтобы выпасать скот, на это указывают изменения в строении ног. Также вследствие зерновой диеты у многих появился кариес. У трети останков раннего периода присутствуют признаки инфекций. На стенах и полу домов археологи обнаружили следы фекалий. Плотность населения была высока, мусорные ямы и загоны для животных располагались близко от домов. Всё это также способствовало росту насилия.