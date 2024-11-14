Уже два крупных издания отказались публиковаться в соцсети Илона Маска

Опубликовано 14 ноября 2024, 23:381 мин.
Уже два крупных издания отказались публиковаться в соцсети Илона МаскаЕго обвиняют во всех грехах
Испанское издание La Vanguardia вслед за британской газетой The Guardian отказалось размещать любые материалы в соцсети Илона Маска Х. Решение связано именно с личностью Маска.
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Как следует из официального заявления La Vanguardia, издание прекратит публиковать посты и приостановит работу всех своих аккаунтов в соцсети. Ресурс и Маска как владельца, определяющего политику соцсети, обвиняют в культивировании «теории заговора и дезинформации».
Кроме того, Маск выставлен как идеолог нарушения прав человека, дискриминации и ненависти к этническим меньшинствам, женоненавистничества и расизма. В заявлении La Vanguardia подчёркнуто, что в X вся эта идеология имеет вирусную популярность.
Днём ранее The Guardian также ушла из соцсети Илона Маска, объяснив это «тревожным контентом», который публикуется на страницах Х, а также распространением «ультраправых теорий заговора и расизма».