Уже два крупных издания отказались публиковаться в соцсети Илона Маска

Как следует из официального заявления La Vanguardia, издание прекратит публиковать посты и приостановит работу всех своих аккаунтов в соцсети. Ресурс и Маска как владельца, определяющего политику соцсети, обвиняют в культивировании «теории заговора и дезинформации».

Кроме того, Маск выставлен как идеолог нарушения прав человека, дискриминации и ненависти к этническим меньшинствам, женоненавистничества и расизма. В заявлении La Vanguardia подчёркнуто, что в X вся эта идеология имеет вирусную популярность.

Днём ранее The Guardian также ушла из соцсети Илона Маска, объяснив это «тревожным контентом», который публикуется на страницах Х, а также распространением «ультраправых теорий заговора и расизма».