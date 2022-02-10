Уже к 2050 году людям не будет хватать пищи для нормального здоровья

Учёный заявил, что дефицит белка в мире — проблема будущего, над которой работает мировое научное сообщество. Белковую пищу хотят получать из насекомых или за счёт повышения продуктивности растений.

Причём везде это свои источники: в Европе — пшеница и чечевица, в Африке или Южной Азии — нут или рис. «К 2050 году человечеству надо будет вдвое нарастить производство белка. Согласно прогнозам, количество людей к 2050 году достигнет 9 миллиардов, и понадобится больше белка для питания», — отметил учёный.