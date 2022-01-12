Уже не привыкать: РАН заявила о начале новой волны коронавируса в России

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Уже не привыкать: РАН заявила о начале новой волны коронавируса в РоссииИ кто пострадает от этого сильнее
Член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков заявил, что в России началась пятая волна коронавируса из-за нового омикрон-штамма COVID-19, также он дал небольшой прогноз ее последствий.
По его словам, мы увидим "взрывообразный" рост заболеваемости. И уже к концу января или в феврале это будет очень серьезный уровень, – заявил профессор, объясняя это тем, что этот штамм уже проник в страну.
Долгое время нам его удавалось как-то сдерживать за счет того, что Россия имеет не так много контактов по сравнению с Европой. Тем не менее сейчас заболеваемость вспыхнет, как в Европе
Петр Чумаков
Член-корреспондент РАН
Чумаков предполагает, что в Москве будет резкое повышение случаев заражения, а в другие части страны вирус придет с некоторым опозданием, но “все равно волна будет очень мощной”, – считает эксперт. Однако смертность останется на прежнем уровне, потому что “омикрон” не самый патогенный штамм.
Источник: URA.news