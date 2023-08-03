Уже «осметили»: через два года в России будут производить циклолеты и циклокары

Уже «осметили»: через два года в России будут производить циклолеты и циклокарыГлавное — найти готового спонсора
Через два года российская компания «Аэромакс» сможет начать производство циклолетов — беспилотников с «колесными» двигателями — и циклокаров, заявил ученый Артур Бильский.
За два года в России может быть развернуто производство маленьких — массой до 30 килограмм — беспилотников с циклическим двигателем, заявил заместитель директора Института теплофизики (ИТ) им. С.С. Кутателадзе СО РАН Артур Бильский.
У циклолета пропеллеры, расположенные по бокам летательного аппарата, напоминают гребные колеса старинных пароходов. Движитель представляет собой барабан, в котором расположены лопасти, меняющие угол атаки и создающие тягу, для устойчивого полета аппарату необходимо не менее трех таких «колес».
По словам ученого, для российского циклолета разработан воздушно-алюминиевый топливный элемент мощностью до 100 ватт. Теоретические расчеты показывают, что скорость циклолета может составлять до 100 километров в час. Кроме того, для управления циклолетом было разработано специальное программное обеспечение.
Производить аппараты, как ожидается, сможет компания «Аэромакс» — их разработчик, уточнил Бильский. Применять их, по словам специалиста, можно в сельском хозяйстве и наблюдении за объектами.
Кроме того, рассказал ученый, разработчики «осметили» и создали техзадание для циклокара — большого аппарата весом до двух тонн. В настоящее время создали ждут спонсора, готового профинансировать проект.
Ранее сообщалось о планах создать демонстратор летающего автомобиля в 2025 году. Ученые из ИТ СО РАН уже провели аэродинамические испытания циклического движителя для большого летающего автомобиль и подтвердили, что, если снабдить ими циклокар, то он полетит.
Летающий образец циклолета массой 60 килограмм был испытан в конце 2020 года и показал высокие характеристики по маневренности, продолжительности полета и низкий уровень шума.