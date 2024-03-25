Уже почти 1 млрд китайцев активно пользуются 5G-интернетом

5G стремительно развивается в Китае. За год количество пользователей выросло на 48.8%. Общий объем трафика также подскочил на 16.6%.

Три ведущих оператора связи уже тестируют 5G-A — еще более скоростную версию 5G. По словам главы China Mobile, именно 5G-A станет долгожданным мостиком к технологии нового поколения — 6G.

Сообщается, что уже в 2024 году сети 5G-A будут доступны в 300+ городах Китая. О сроках запуска 6G пока ничего не известно, но одно ясно уже сейчас: будущее вот-вот наступит!