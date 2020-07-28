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Уже сегодня на Земле может пройти опасная магнитная буря
Она способна повлиять на работу многих гаджетов
Нескольким ранее мы писали о том, что уже в ближайшем будущем к Земле приблизится астероид. Однако это не последнее явление, с которым может столкнуться планета в скором времени Так, уже сегодня на Земле может пройти опасная магнитная буря.
Данная информация стала известна из доклада начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС РФ Сергея Диденко, опубликованного на официальном сайте учреждения. Так, согласно обнародованным данным, с 28 по 29 июля на Земле может произойти опасная магнитная буря.
Отмечается, что буря может негативно сказаться на функционировании многих гаджетов. Кроме того, она может привести к сбоям средств связи, а также каналов телекоммуникации.