Уже сегодня на Земле может пройти опасная магнитная буря

Данная информация стала известна из доклада начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС РФ Сергея Диденко, опубликованного на официальном сайте учреждения. Так, согласно обнародованным данным, с 28 по 29 июля на Земле может произойти опасная магнитная буря.

Отмечается, что буря может негативно сказаться на функционировании многих гаджетов. Кроме того, она может привести к сбоям средств связи, а также каналов телекоммуникации.