Уже сегодня рядом с Землей пролетит потенциально опасный астероид

Согласно опубликованным NASA данным, минимальный размер астероида может составить 250 метров, тогда как максимальный - 570 метров. Представители “Роскосмоса”, в свою очередь, отметили, что данное небесное тело приблизится к Земле максимум на 5,09 млн километров, в связи с чем вероятность его столкновения с Землей - минимальна.

Кроме того, специалисты также упомянули, что буквально 29 апреля мимо Земли миновал четырехкилометровый астероид 52768, который приблизился к планете на 6 млн километров. ”То есть, завтрашний "гость" должен пролететь на 1/6-ю ближе, чем апрельский. Но это все равно очень большое расстояние, чтобы говорить о серьёзной опасности”, - поделились(https://www.militarynews.ru/story.asp вчера представители “Роскосмоса”.