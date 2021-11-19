Уже сегодня в России можно увидеть самое долгое за 500 лет затмение

“В пятницу, 19 ноября 2021 года, с 9:03 до 15:04 по московскому времени произойдет частное теневое затмение Луны, в Москве ненаблюдаемое. Это самое продолжительное частное затмение Луны с XV века”, — сообщается на официальном сайте госкорпорации.

Ожидается, что затмение будет “почти полным”, так как Луна окажется в тени Земли практически целиком. Благодаря этому лунный диск станет красного оттенка. Посмотреть это могут жители Дальнего Востока — они смогут оценить как максимальную, так и частную фазу. Посмотреть наибольшую фазу смогут также и россияне в забайкальских регионах, а окончание затмения — в Центральной, Восточной и Северной Сибири.

Продолжительность затмения составит порядка трех часов 28 минут — с 10:20 до 13:48 по московскому времени.