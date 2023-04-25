Уже сегодня японская ispace может стать первой частной компанией, успешно высадившейся на Луне

Речь идёт о прилунении аппарата Hakuto-R, который стартовал с Земли ещё 11 декабря 2022 года. В случае успеха, это будет первый случай, когда частная компания высадила свой аппарат на поверхность Луны.

Hakuto-R, на борту которого находятся два небольших ровера, будет транслировать свою попытку посадки в прямом эфире. Но есть шансы, что с первого раза ничего не получится и она будет перенесена на другое время в течение недели.

Напомним, что сама миссия включает в себя основной луноход, который должен развернуть 10-килограммовый ровер Rashid, созданный Объединёнными Арабскими Эмиратами. Это будет первая попытка исследования Луны арабской нацией.

Кроме того, Hakuto-R планирует доставить на лунную поверхность небольшой сферический исследователь SORA-Q, разработанный совместно с японской игрушечной компанией.