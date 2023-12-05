Уже сейчас можно использовать ДНК как «флешку» и всего за $1000

Уже сейчас можно использовать ДНК как «флешку» и всего за $1000Можно и поднакопить
Забудьте о флеш-накопителях, ДНК - новый рубеж для хранения ваших заветных воспоминаний. Французская компания Biomemory представила карты данных ДНК, на которых можно хранить килобайты. При цене в 1000 долларов, это не совсем бюджетная покупка, но считайте, что это «билет первого класса» в будущее хранения данных.
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Генеральный директор Biomemory Эрфане Арвани называет это экспериментом, но эта фантастическая технология не просто показуха. Представьте себе: карта ДНК с минимальным сроком службы 150 лет, благодаря которой жесткие диски и флэш-накопители покажутся пережитками прошлого. Компактность, стабильность и энергоэффективность - это не просто диковинка, это «революция в области хранения данных», как отмечают некоторые эксперты.
Фильмы хранить на них не выйдет, но эти карты идеально подойдут для тех сообщений, которые бывают раз в жизни, паролей или даже любимых семейных рецептов.
Предзаказы, кстати, открыты.