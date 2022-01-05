Уже в 2022 году в мире появятся гибриды искусственного интеллекта и человека

По его мнению, уже в 2022 году появятся гибридные системы, позволяющие нейросетям и человеку действовать сообща. Это системы принятия решений в сложных задачах, принцип их работы основан на совместном итеративном решении различных сложных задач человеком и искусственным интеллектом одновременно.

Как отметил Бухановский, такие системы предполагают равенство при взаимодействии человека и машины. «Таким образом, человек и искусственный интеллект могут одновременно проявлять свои сильные качества (человек — за счёт интуиции, а ИИ — за счёт быстродействия и безусловной памяти), что позволяет достичь лучшего результата, чем по отдельности», — подчеркнул эксперт.