Уже в 2023 году человечество потратит на искусственный интеллект 500 миллиардов долларов

Наука и технологии
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Уже в 2023 году человечество потратит на искусственный интеллект 500 миллиардов долларовОстаётся надеяться, что разработки пойдут исключительно на благо нашего вида
Аналитическая компания IDC опубликовала свежий прогноз. Согласно нему, уже в 2022 году доходы компаний, занимающихся разработкой и поставкой проектов на базе искусственного интеллекта (ИИ), вырастут на 19,6% в сравнении с 2020 годом.
Специалисты этой же компании оценили вес рынок ИИ на конец 2022-го в 432,8 млрд долларов. При этом в 2023 году эта сумма должна преодолеть отметку 500 млрд долларов.
Что интересно, всё больше трат начало приходиться на долю аппаратных решений. В свою очередь программные разработки наоборот стали чуть менее востребованными. Данная тенденция сохранится в следующем году, считаются эксперты.
Отметим, что к аппаратным решениям относятся серверы и системы хранения. При этом в структуре расходов доминируют серверы.
Источник: IDC