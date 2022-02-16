Уже в 2023 году человечество потратит на искусственный интеллект 500 миллиардов долларов

Специалисты этой же компании оценили вес рынок ИИ на конец 2022-го в 432,8 млрд долларов. При этом в 2023 году эта сумма должна преодолеть отметку 500 млрд долларов.

Что интересно, всё больше трат начало приходиться на долю аппаратных решений. В свою очередь программные разработки наоборот стали чуть менее востребованными. Данная тенденция сохранится в следующем году, считаются эксперты.

Отметим, что к аппаратным решениям относятся серверы и системы хранения. При этом в структуре расходов доминируют серверы.