Уже в конце марта цены на SSD и оперативную память могут рухнуть из-за падения спроса на компьютеры

Уже в конце марта цены на SSD и оперативную память могут рухнуть из-за падения спроса на компьютерыА мы и рады
Китайское издание MyDrivers поделилось информацией, согласно которой уже до конца I квартала 2023 года, который кончается в марте, цены на SSD-накопители и оперативную память рухнет.
Фото: MakeUseOf
Речь идёт о 10-15% падении, вызванном снижением спроса на компьютеры, которое побудило ряд производителей сократить объёмы производства и снизить цену. Например, такие компании, как SK Hynix и Micron, уже объявили о сокращении производства, а Samsung всё ещё рассматривает такую возможность.
При этом важно понимать, что со временем данное сокращение может наоборот привести к повышению цен. Но пока что неизвестно, насколько они вырастут и вырастут ли вообще.
Ряд экспертов предполагает, что даже несмотря на возможное увеличение стоимости, она всё равно останется ниже той, что была до падения спроса.