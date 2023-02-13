Уже в конце марта цены на SSD и оперативную память могут рухнуть из-за падения спроса на компьютеры

Речь идёт о 10-15% падении, вызванном снижением спроса на компьютеры, которое побудило ряд производителей сократить объёмы производства и снизить цену. Например, такие компании, как SK Hynix и Micron, уже объявили о сокращении производства, а Samsung всё ещё рассматривает такую возможность.

При этом важно понимать, что со временем данное сокращение может наоборот привести к повышению цен. Но пока что неизвестно, насколько они вырастут и вырастут ли вообще.

Ряд экспертов предполагает, что даже несмотря на возможное увеличение стоимости, она всё равно останется ниже той, что была до падения спроса.