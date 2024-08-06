Уже второй человек на планете вживил мозговой чип Neuralink от Илона Маска

У первого пациента, Ноланда Арбо, после имплантации появилась возможность играть в видеоигры, пользоваться интернетом и перемещать курсор на ноутбуке.

Второй пациент с аналогичной травмой спинного мозга, по словам Илона Маска, имеет 400 рабочих электродов в мозге. Neuralink утверждает, что их имплантат использует 1024 электрода. Операция прошла успешно и устройство функционирует хорошо.

Напомним, что ранее Арбо сталкивался с проблемой, когда тонкие провода имплантата втянулись, снижая количество работающих электродов.

Neuralink устранила эту проблему, изменив алгоритм для повышения чувствительности. Теперь Арбо может управлять курсором с помощью мысли, что дало ему большую независимость.

Стоит отметить, что компания планирует предоставить имплантаты ещё восьми пациентам в рамках клинических испытаний в 2024 году.