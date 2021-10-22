В 1 миллиард рублей обойдутся России испытания новейшего самолёта Sukhoi Superjet

Оказалось, что Россия потратит на них 1,08 млрд рублей. Об этом стало известно благодаря условиям конкурса, который объявил непосредственно производитель Superjet, корпорация «Иркут».

За проведение «сертификационных ресурсных испытаний» будет отвечать Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК). Сам тест пройдёт уже в 2023 году, в то время как итоги конкурса подведут 23 ноября 2021 года.

Напомним, что о работах над Sukhoi Superjet New объявили ещё в апреле 2019 года. Тогда сообщалось, что новинка придёт на смену Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и, в отличие от предшественника, будет на 97% состоять из деталей российского производства. Для сравнения, в SSJ100 доля отечественных комплектующих лишь около 50%.