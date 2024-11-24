В 10 российских городах появится оплата проезда по геолокации до конца 2024 года

В России к концу этого года в 10 городах будет запущена система оплаты проезда по геолокации. Как сообщил Роман Спиридонов, заместитель главы компании «Датапакс», на данный момент технология уже работает или тестируется в нескольких городах и областях, включая Казань, Калининград, Нижегородскую, Тверскую и Ярославскую области, а также в Удмуртии. В Подмосковье готовится пилотный проект, а Санкт-Петербург и другие регионы также ведут подготовку.

Система оплаты работает с помощью геолокации — на основе данных о текущем местоположении транспорта и смартфонов пассажиров. В реальном времени определяется сумма поездки, которая списывается с привязанной банковской карты. По словам Спиридонова, уже сегодня этой технологией оплачено около 10 миллионов поездок, и в следующем году «Датапакс» планирует распространить её на юг России, в Сибирь и на Дальний Восток.

Компания «Датапакс» разрабатывает и управляет инновационными решениями для общественного транспорта, и эта геолокационная система оплаты является одним из ключевых проектов. Система упрощает процесс оплаты и делает его более удобным для пассажиров, а также способствует улучшению технологий в транспортной сфере.