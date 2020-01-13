В 2019 году российский интернет вырос благодаря активности пенсионеров

Так, категория “65+” увеличилась с 26% до 36%, в то время как категория пользователей “50-64 года” показала куда более скромный рост — всего лишь с 63% до 66%. При этом в остальных возрастных группах изменений за прошедший год вообще практически не произошло: так, среди подростков в возрасте 16-19 лет проникновение интернета осталось на уровне 100%, в то время как люди из категории “20-29 лет” также остались на прежнем уровне — около 97%.

По словам специалистов из GfK, прирост аудитории за счет старшего поколения спровоцирован тем фактом, что пользователи интернета в целом имеют свойство стареть, при этом привычка получать информацию из сети никуда не девается.