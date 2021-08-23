В 2022 году «дельта» штамм COVID-19 станет невосприимчив к антителам

Так, например, Редди рассказал, что уже в 2022 году «дельта» штамм мутирует настолько, что получит способность избегать воздействия антител, пишет ТАСС. Это должно сильно осложнить борьбу с пандемией в следующем году.

При этом более ранние «бета» и «гамма» штаммы станут заразными, то есть будут распространяться между людьми быстрее прежнего.

Учёный также отметил, что новая коронавирусная инфекция, вероятнее всего, обосновалась в жизни людей надолго. Есть даже шанс, что она останется с нами «до конца нашей жизни».