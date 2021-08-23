В 2022 году «дельта» штамм COVID-19 станет невосприимчив к антителам

Наука и технологии
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В 2022 году «дельта» штамм COVID-19 станет невосприимчив к антителамА «бета» и «гамма» станут более заразными
Учёные Федеральной политехнической школы Цюриха Саи Редди выступил с заявлением, в котором предупредил людей о скором появлении новых вариантов коронавирусной инфекции. Причём речь идёт как о совершенно новых разновидностях, так и о «прокаченных» версиях уже существующих.
Так, например, Редди рассказал, что уже в 2022 году «дельта» штамм мутирует настолько, что получит способность избегать воздействия антител, пишет ТАСС. Это должно сильно осложнить борьбу с пандемией в следующем году.
При этом более ранние «бета» и «гамма» штаммы станут заразными, то есть будут распространяться между людьми быстрее прежнего.
Учёный также отметил, что новая коронавирусная инфекция, вероятнее всего, обосновалась в жизни людей надолго. Есть даже шанс, что она останется с нами «до конца нашей жизни».