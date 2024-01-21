В 2022 году преступники перевели на свои цели $40 млрд в криптовалюте-стейблкоине

Стейблкоин — криптовалюта, привязанная к стабильным фиатным деньгам, в частности, к доллару. Это популярный платёжный инструмент, поскольку эти цифровые деньги имеют меньшую волатильность по сравнению с биткоином.

Но популярность стейблкоинов среди обычных пользователей имеет и обратную сторону: активом пользуется мошенники для обхода блокировок и различных законных ограничений.

«Проанализировав блокчейны, Chainalysis определила, что стейблкоины использовались в 70% криптовалютных мошеннических транзакций в 2023 году, в 83% криптовалютных платежей в страны, находящиеся под санкциями, и в 84% криптовалютных платежей в специально подсанкционные физические лица и компании. Эти цифры намного опережают растущее общее использование стейблкоинов, в том числе в законных целях, на долю которых пришлось 59% всего объёма транзакций с криптовалютой в 2023 году» — сказано в материале издания Ars Technica.

При этом самым «результативным» годом стал 2022: за этот период в мошеннических целях было переведено порядка $40 млрд.