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В 2022 году российский флот получит «первый штатный носитель» гиперзвуковых ракет «Циркон»Корабль нужен для борьбы корабельными группировками противника
Северный флот России в 2022 году должен получить на вооружение фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко». Этот корабль станет первым штатным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон».
Базироваться «Адмирал Головко» будет в городе Североморск Мурманской области. Известно, что до конца 2022 года фрегат должен пройти ходовые испытания, а также проведёт стрельбы по морским, наземным и воздушным целям.
Отмечается, что с корабля ракеты «Циркон» уже запускались, для этого фрегат получил часть необходимого ракетного комплекса.
По словам бывшего начальника главного штаба Военно-морского флота России адмирала Валентина Селиванова, фрегаты проекта 22350 предназначены в том числе для формирования соединений, главная задача которых, — «борьба с корабельными группировками противника, в том числе авианосными».
Источник: Известия