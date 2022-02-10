В 2022 году российский флот получит «первый штатный носитель» гиперзвуковых ракет «Циркон»

Базироваться «Адмирал Головко» будет в городе Североморск Мурманской области. Известно, что до конца 2022 года фрегат должен пройти ходовые испытания, а также проведёт стрельбы по морским, наземным и воздушным целям.

Отмечается, что с корабля ракеты «Циркон» уже запускались, для этого фрегат получил часть необходимого ракетного комплекса.

По словам бывшего начальника главного штаба Военно-морского флота России адмирала Валентина Селиванова, фрегаты проекта 22350 предназначены в том числе для формирования соединений, главная задача которых, — «борьба с корабельными группировками противника, в том числе авианосными».