В 2022 году в Британии запустят сеть летающих такси

По данным издания Bloomberg, компании планируют запустить сети летающих такси в Южной Корее, США, Канаде, Австралии, Германии и некоторых других странах. В течение пяти лет партнёры планируют создать подобные сети по всему миру. «Сектор растет, и мы знаем, что будущее с электрическими летательным аппаратами и беспилотными такси в городах совсем скоро станет реальностью. Но этого может и не произойти, если у нас не будет нужной инфраструктуры как на земле, так и в воздухе», – отметил основатель Urban-Air Port Рики Сандху.

Предполагается, что такие машины смогут развозить пассажиров не только в пределах бизнес-районов мегаполисов, но и на более широкие территории. Заряжаться машины будут с помощью водородных элементов.