В 2024 году миндаль, инжир и цветы помогут бороться с глобальным потеплением

На первое место выйдут фиолетовые овощи, так как они содержат антоцианы — антиоксиданты, уменьшающие воспаление в организме. Акцент сместится с супервфудов, таких как черника, чёрная смородина, яблоки и груши, на растения, не боящиеся засушливости, — миндаль и инжир, а также виноград, абрикосы, дыни и арбузы.

Многие растения из этого списка не влияют на экологию при производстве и лучше приспосабливаются к изменяющемуся климату. Также RHS прогнозирует, что многие из 30 млн садоводов Великобритании будут уделять особое внимание устойчивости садов к необычной погоде и улучшению здоровья растений в 2024 году. К примеру, это выразится в развитии «садов выживания», — тех, которые используют штаммы семян, адаптированные к местному климату.

Как отмечается, наблюдается рост числа городских садоводов, часто не имеющих собственного сада, но выращивающих растения в горшках, на балконах и в помещении, например, с помощью террариумов.

Тенденция сместится и в сторону комнатных растений и цветов. По данным RHS, люди будут стремиться заполнить свои дома тропическими растениями и орхидеями, создающими вид «джунглей», а также различными комнатными растениями, включая суккулент, эпипремнум и такие декоративные растения, как «Строка сердец» и растение-паук.