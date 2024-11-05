В 2025 году в России появится единая платформа с ИИ для госслужащих

В 2025 году в России планируют запустить HR-платформу для госслужащих с использованием алгоритмов нейросетей. Проект создаётся в рамках программы «Цифровое государственное управление», согласно которой к следующему году к платформе подключат около 1% органов власти, а пользоваться ею смогут 0,5% сотрудников. К 2030 году охват системы планируется увеличить до 60% органов власти и 50% государственных служащих.

На разработку нескольких IT-систем, включая эту платформу, планируют выделить около 8 млрд рублей. Эксперты считают, что внедрение новой системы может помочь сократить расходы на обслуживание кадровых структур и повысить прозрачность их работы.

Однако специалисты предупреждают, что могут возникнуть сложности с интеграцией платформы в существующую систему ресурсов. Также они отмечают, что такие крупные базы данных часто привлекают хакеров, поскольку содержат множество персональных данных, и подчёркивают, что для защиты потребуется усиленная безопасность.