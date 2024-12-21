В 2027 году на МКС начнут перерабатывать пластик для 3D-принетра

На борту МКС к лету 2027 года может появиться устройство для переработки пластиковых отходов 3D-печати в материал для новых изделий. Такой проект, получивший название «Возрождение», обсуждали представители РКК «Энергия», ЦПК и «Сколтеха» во время осмотра центра технологий материалов. Иван Сергеичев, директор центра, отметил, что технологические риски в работе уже минимизированы, а первые два прототипа прибора планируют создать в течение двух лет.

Сейчас на МКС работает 3D-принтер, доставленный туда летом 2022 года, а катушки с пластиковым филаментом подвозят с помощью грузовых кораблей «Прогресс». По словам Сергеичева, новый прибор поможет вдвое сократить объем доставляемого филамента, перерабатывая на станции ненужные или повреждённые изделия. При этом переработанный пластик можно будет использовать до четырёх раз, что значительно повысит эффективность работы с материалами на орбите.

Советник гендиректора РКК «Энергия» Александр Чернявский подчеркнул, что прибор должен быть отправлен в космос не позднее середины 2027 года. Даже если Россия завершит своё участие в проекте МКС в 2028 году, технология за год успеет показать свою эффективность. В дальнейшем усовершенствованное устройство может быть использовано уже на Российской орбитальной станции, отметил Чернявский.