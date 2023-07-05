В 3,5 раза эффективнее хлорки: в России получили антибактериальные наноленты

Исследователи из Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина и Национального исследовательского технологического университета МИСиС синтезировали наночастицы трисульфида титана в форме лент, обладающие сильным антибактериальным эффектом. Работа ученых опубликована в International Journal of Molecular Science.

Трисульфид титана — бинарное неорганическое соединение из титана и серы, являющееся одним из перспективных кандидатов для создания антибактериальных препаратов. Российские химики синтезировали его образцы, поместив порошок чистого титана и серы в запаянные кварцевые ампулы. После этого их нагрели в трубчатой печи при температуре от 450 °С до 500 °С.

В результате получились гибкие прозрачные наноразмерные ленты, свойства которых изучили с с помощью электронной микроскопии и спектроскопических методов. Выяснилось, что их антибактериальная активность в 3,5 раза эффективнее стандартного хлорсодержащего антибактериального агента — хлорки, рассказала одна из исследователей, директор НИИ экологии и биотехнологий Державинского университета Ольга Захарова. Однако она сильно зависит от химического состава окружающей жидкости и срока хранения раствора.

Кроме того, противомикробное действие материала неоднородно. У нее есть два пика, совпадающие с минимальной и максимальной концентрацией трисульфида титана. По мнению исследователей, это связано с тем, что образующиеся при выделении серы с поверхности материала молекулы сероводорода в зависимости от концентрации раствора могут как защищать бактериальные клетки, так и подавлять их активность. При средней концентрации сероводород, вероятно, проявляет максимальное защитное действие.