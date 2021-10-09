В 72 российских регионах в ближайшее время могут вернуть принудительную самоизоляцию из-за коронавируса

Судя по всему, этих мер не удастся избежать, потому что введение нового локдауна имеет ряд критериев, одним из которых является исчерпание коечного фонда для больных коронавирусом. В частности, такая ситуация развивается на Урале— занято 95% коечного фонда. По сообщениям источника, об этом заявил полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Как раз решения о локдауне будут принимать главы регионов, в которых заболеваемость стабильно растёт.

Кроме исчерпания коечного фонда, есть ещё два ключевых фактора: Rt — коэффициент распространения вируса и уровень вакцинации в регионе. Как отмечается, в целом по России заболеваемость выросла на 31%, привито 42 млн человек, а для коллективного иммунитета необходимо как минимум ещё столько же.

Только в 10 регионах по всей России показатель заболеваемости ниже единицы: Санкт-Петербург, Калмыкия, Адыгея, Алтай, Северная Осетия, Краснодарский, Забайкальский и Приморский края, Московская и Магаданская области. В двух — Кемеровская область и Камчатский край — находится на одном уровне без каких-либо ощутимых изменений.

Среди регионов, в которых могут ввести самоизоляцию, на первом месте находится Севастополь.

Со списком всех регионов, в которых могут вернуть самоизоляцию, можно ознакомиться на изображении ниже.