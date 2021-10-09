В 72 российских регионах в ближайшее время могут вернуть принудительную самоизоляцию из-за коронавируса

В 72 российских регионах в ближайшее время могут вернуть принудительную самоизоляцию из-за коронавирусаРешение об этом будут принимать на местном уровне
Судя по всему, этих мер не удастся избежать, потому что введение нового локдауна имеет ряд критериев, одним из которых является исчерпание коечного фонда для больных коронавирусом. В частности, такая ситуация развивается на Урале— занято 95% коечного фонда. По сообщениям источника, об этом заявил полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Как раз решения о локдауне будут принимать главы регионов, в которых заболеваемость стабильно растёт.
Кроме исчерпания коечного фонда, есть ещё два ключевых фактора: Rt — коэффициент распространения вируса и уровень вакцинации в регионе. Как отмечается, в целом по России заболеваемость выросла на 31%, привито 42 млн человек, а для коллективного иммунитета необходимо как минимум ещё столько же.
Только в 10 регионах по всей России показатель заболеваемости ниже единицы: Санкт-Петербург, Калмыкия, Адыгея, Алтай, Северная Осетия, Краснодарский, Забайкальский и Приморский края, Московская и Магаданская области. В двух — Кемеровская область и Камчатский край — находится на одном уровне без каких-либо ощутимых изменений.
Среди регионов, в которых могут ввести самоизоляцию, на первом месте находится Севастополь.
Со списком всех регионов, в которых могут вернуть самоизоляцию, можно ознакомиться на изображении ниже.