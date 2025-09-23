В Абу-Даби открылась лаборатория ИИ и робототехники при поддержки Nvidia

Лаборатория сосредоточится на разработке передовых моделей ИИ и платформ для робототехники. Институт сможет использовать специализированные GPU-чипы, в том числе новый Thor, для работы с человекоподобными роботами, четвероногими машинами и роботизированными манипуляторами.

TII является прикладным исследовательским подразделением Совета по передовым технологиям Абу-Даби и входит в стратегию ОАЭ по становлению глобальным игроком в сфере ИИ. Страна активно инвестирует миллиарды долларов в технологии искусственного интеллекта, а сотрудничество с американскими компаниями помогает получать доступ к современным решениям.