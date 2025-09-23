В Абу-Даби открылась лаборатория ИИ и робототехники при поддержки Nvidia

Опубликовано 23 сентября 2025, 12:451 мин.
В Абу-Даби открылась лаборатория ИИ и робототехники при поддержки NvidiaПервый центр компании в регионе
В Абу-Даби запустили совместную лабораторию по искусственному интеллекту (ИИ) и робототехнике. Проект реализован Институтом технологических инноваций (TII) и Nvidia. Новый центр станет первым в регионе центром Nvidia, объединяющим возможности института и вычислительные мощности компани.
Лаборатория сосредоточится на разработке передовых моделей ИИ и платформ для робототехники. Институт сможет использовать специализированные GPU-чипы, в том числе новый Thor, для работы с человекоподобными роботами, четвероногими машинами и роботизированными манипуляторами.
TII является прикладным исследовательским подразделением Совета по передовым технологиям Абу-Даби и входит в стратегию ОАЭ по становлению глобальным игроком в сфере ИИ. Страна активно инвестирует миллиарды долларов в технологии искусственного интеллекта, а сотрудничество с американскими компаниями помогает получать доступ к современным решениям.