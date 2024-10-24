В Adobe призвали художников принять ИИ или остаться в стороне

В интервью изданию The Verge Костин отметил, что Adobe не планирует запускать продукты без генеративного ИИ для тех, кто предпочитает ручное выполнение задач. Он подчеркнул, что целью компании является успешность ее клиентов, что невозможно без принятия новых технологий.

Хотя многие крупные клиенты Adobe требуют функций, увеличивающих производительность, художники выражают недовольство и опасаются за свое будущее. Как заявил президент цифровых медиа Adobe, Дэвид Вадвани, компания не собирается идти на компромисс с критиками, так как уверена в правильности своего подхода.

Новые функции, такие как Adobe Firefly, стали одними из самых популярных продуктов компании. Тем не менее, творцы ручного труда продолжают цениться, и Вадвани утверждает, что потребность в таких художниках останется. Он отметил, что существующие запросы на контент растут, и ожидается, что спрос увеличится в несколько раз к 2025 году.